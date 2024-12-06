В Британии прервано железнодорожное сообщение из-за неисправности связи

В пятницу, 6 декабря, некоторые британские железнодорожные услуги были прерваны в результате общенациональной неисправности системы связи между машинистами.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление британской Национальной железной дороги, передает "Европейская правда".

Как отметили в заявлении, некоторые британские железнодорожные услуги, включая сообщение с лондонским аэропортом "Хитроу", были прерваны в пятницу из-за общенациональной неисправности системы связи между машинистами поездов и сигналистами.

Отметим, в лондонском аэропорту "Гатвик", в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.

Реклама:

А 6 декабря утром самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы во Вроцлав, был возвращен обратно из-за технической неисправности в компьютерных системах.