В ЕС возмутились громким кадровым решением топ-дипломата Каллас

Решение топ-дипломата ЕС Каи Каллас уволить генерального секретаря Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Стефана Саннино возмутило правительства некоторых государств-членов и еврочиновников.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Каллас решила уволить Саннино с должности генсека внешнеполитического органа ЕС, после чего тот перейдет на неназванную руководящую должность в Европейскую комиссию.

Это решение, которое Каллас приняла менее чем через неделю после начала работы в Еврокомиссии, вызвало возмущение некоторых правительств и должностных лиц ЕС, говорят собеседники Politico.

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Они указывают, что Саннино как многолетний глава ЕСВД был хорошо известен в Евросоюзе.

"Несколько стран-членов были очень раздражены этим решением. Вы же не позволяете капитану сойти с корабля, когда новый экипаж должен ориентироваться в штормовых водах", – пояснил неназванный дипломат ЕС.

По информации Politico, возглавить Европейскую службу внешних дел может французский дипломат Филипп Леглиз-Коста или генеральный секретарь Европейской комиссии Ильзе Юхансоне, представительница Латвии.

Юхансоне является близкой союзницей президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, и в случае ее назначения во главе внешней политики ЕС будут представительницы двух государств Балтии.

Отметим, что Каллас, которая стала высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности 1 декабря, уже успели раскритиковать за якобы намерения сократить дипломатический персонал Евросоюза.

Сама Каллас этого пока не подтверждала, но уже ранее стало известно, что Европейская служба внешних дел – которая координирует работу более 140 дипломатических представительств – перевыполнила свой бюджет на 2024 год.