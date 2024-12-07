Німецька поліція заарештувала активістів, які блокували вирубку дерев у Фрайбурзі

Поліція південно-західного німецького міста Фрайбург у суботу заарештувала шість активістів, які намагалися запобігти вирубці дерев для звільнення місця під нову житлову забудову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Подробиці про причини арештів не розголошуються. Поліція також не змогла повідомити, скільки активістів все ще перебуває в лісі Лангматтенвальд.

фото dpa

Раніше активістам було наказано покинути територію. Вирубка дерев для забудови Дітенбаха почалася в суботу, коли місто заблокувало всі в'їзди до лісу.

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Минулих вихідних було підпалено кілька автомобілів на будівельному майданчику. Поліція розслідує справу про підпал. Ніхто не постраждав.

Фрайбург, університетське місто поблизу кордонів Німеччини з Францією та Швейцарією, відчуває серйозний дефіцит житла. Нова забудова покликана забезпечити житлом 16 000 осіб.

Канцлер Олаф Шольц відвідав місто на початку будівництва в лютому.

Нагадаємо, 19 листопада німецька поліція розігнала протестний табір екологічних активістів у лісі біля заводу електромобілів Tesla в Грюнхайде під Берліном, посилаючись на порушення громадської безпеки і порядку.

На початку листопада активісти французької організації Canopée замінили туалетний папір у вбиральнях Європейського парламенту повідомленнями на знак протесту проти вирубки лісів.