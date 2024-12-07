Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном и Трампом
Новости — Суббота, 7 декабря 2024, 18:39
Президент Владимир Зеленский в субботу вечером прибыл в Елисейский дворец, где в этот момент проходит встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Канал сообщает, что президент Украины прибыл в 17.30.
"Владимир Зеленский прибыл во двор Елисейского дворца в 17.30. Украинский президент присоединился к Эмманюэлю Макрону и Дональду Трампу, новоизбранному президенту США, для участия в трехсторонней встрече", – говорится в сообщении.
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PRESIDENT TRUMP IN FRANCE – AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/gDJCcD0dv0– Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 7, 2024
Перед этим Елисейский дворец анонсировал трехстороннюю встречу Макрона, Зеленского и Трампа.
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