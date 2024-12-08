Міністри оборони Туреччини і США обговорили останні події у Сирії, де упав режим

Міністри оборони Туреччини і США обговорили в телефонній розмові розвиток подій в Сирії і питання двосторонньої та регіональної безпеки.

Про це повідомило Міноборони Туреччини у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У відомстві проінформували про телефонну розмову міністра національної оборони Туреччини Яшара Гюлере і міністр оборони США Ллойда Остіна, що відбулася 8 грудня.

"Під час розмови вони обмінялися думками щодо двосторонніх та регіональних питань оборони і безпеки, зокрема останніх подій у Сирії", – сказано у повідомленні.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 8 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.… pic.twitter.com/vWUFOXLybI – T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2024

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

За повідомленнями, Асад покинув Дамаск на літаку в невідомому напрямку. Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Газі аль-Джалалі заявив, що не знає, де зараз перебуває Асад.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій у Сирії.

Обраний президент США Дональд Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни.