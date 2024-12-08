Министры обороны Турции и США обсудили последние события в Сирии, где пал режим

Министры обороны Турции и США обсудили в телефонном разговоре развитие событий в Сирии и вопросы двусторонней и региональной безопасности.

Об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

В ведомстве проинформировали о телефонном разговоре министра национальной обороны Турции Яшара Гюлере и министра обороны США Ллойда Остина, состоявшемся 8 декабря.

"Во время разговора они обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности последних событий в Сирии", – сказано в сообщении.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 8 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.… pic.twitter.com/vWUFOXLybI – T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2024

8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под наблюдением бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

По сообщениям, Асад покинул Дамаск на самолете в неизвестном направлении. Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джалали заявил, что не знает, где сейчас находится Асад.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии.

Избранный президент США Дональд Трампа после встречи с Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.