Озброєні повстанці увійшли в резиденцію посла Італії в Дамаску: Рим відреагував

Озброєні сирійські повстанці в неділю вранці увійшли до резиденції посла Італії в Сирії.

Про це повідомило італійське агентство ANSA, пише "Європейська правда".

За повідомленнями, група людей зі зброєю увійшла до резиденції італійського посла, де бійці здійснювали своєрідне "патрулювання".

Вони також проводили обшуки в інших посольствах і офісах міжнародних неурядових організацій, ймовірно, аби виявити, чи не переховуються там представники поваленого режиму Башара Асада.

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За словами глави МЗС Італії Антоні Таяні, озброєні люди "забрали лише три автомобілі, і на цьому все закінчилося. Ні посла, ні карабінерів не чіпали".

Таяні додав, що з цього приводу "з самого ранку я перебуваю в контакті з міністром (оборони) Крозетто і прем'єр-міністром (Мелоні)".

Міністр додав, що посол і інші співробітники були переміщені в безпечне місце.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

У неділю в обід МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що після Асада Сирія не повинна перейти до рук інших радикалів.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що "варварська держава нарешті повалена" та додав, що Франція залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході.