Вооруженные повстанцы вошли в резиденцию посла Италии в Дамаске: Рим отреагировал

Вооруженные сирийские повстанцы в воскресенье утром вошли в резиденцию посла Италии в Сирии.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

По сообщениям, группа людей с оружием вошла в резиденцию итальянского посла, где бойцы осуществляли своеобразное "патрулирование".

Они также проводили обыски в других посольствах и офисах международных неправительственных организаций, вероятно, чтобы выявить, не скрываются ли там представители свергнутого режима Башара Асада.

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По словам главы МИД Италии Антони Таяни, вооруженные люди "забрали только три автомобиля, и на этом все закончилось. Ни посла, ни карабинеров не трогали".

Таяни добавил, что по этому поводу "с самого утра я нахожусь в контакте с министром (обороны) Крозетто и премьер-министром (Мелони)".

Министр добавил, что посол и другие сотрудники были перемещены в безопасное место.

8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под наблюдением бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

В воскресенье в обед МИД России, которая является союзником сирийского режима, опубликовало заявление, в котором сообщило, что Асад покинул пост президента и Сирию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что после Асада Сирия не должна перейти в руки других радикалов.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "варварское государство наконец свергнуто" и добавил, что Франция будет оставаться преданной безопасности всех на Ближнем Востоке.