Прем'єр Чехії: Ставка Асада на Росію провалилася

Прем’єр Чехії Петр Фіала вважає, що ставка сирійського диктатора Башара Асада на Росію провалилася.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter) в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Фіала зазначив, що Чехія стежить за ситуацією в Сирії.

"Очевидно, що ставка Асада на Росію в підсумку не виправдала себе. Побажаємо Сирії стабільності та свободи, а не хаосу чи правління терористів", – зазначив він.

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Водночас, Фіала порадив чеським громадянам покинути країну.

"Якщо хтось із чеських громадян на місці потребує допомоги, він може звернутися до посольства Чехії або Міністерства закордонних справ", – написав Фіала.

Situaci v Sýrii sledujeme. Je zřejmé, že sázka na Rusko Asadovi nakonec nevyšla. Přejme Sýrii stabilitu a svobodu, nikoliv chaos nebo vládu teroristů. Českým občanům doporučujeme opustit zemi. Pokud by jakýkoliv český občan na místě potřeboval pomoct, může se obrátit na české… – Petr Fiala (@P_Fiala) December 8, 2024

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена.

Повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління правителя Башара Асада. Асад, за повідомленнями, покинув країну.