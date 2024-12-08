В Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"

В Тбилиси городским властям не удалось до конца собрать новогоднюю елку, которую устанавливают на месте массовых протестов грузинских евромайдановцев – на проспекте Руставели возле парламента.

Об этом сообщил портал SOVA, пишет "Европейская правда".

Новогоднюю елку на проспекте Руставели представители компании "ТбилСервис групп" начали устанавливать в ночь на воскресенье, когда у парламента не стояли участники акции протеста. Однако протестующие вернулись вечером 8 декабря.

Сотрудникам не удалось собрать полное убранство новогодней елки. В какой-то момент полицейские создали кордон возле елки.

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Теперь верхняя часть "одета" в искусственные ветки, а на нижней – "украшения" митингующих. Каркас елки увешан флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также – фотографиями сотрудников грузинских СМИ, которые пострадали во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе повторил, что новогодняя елка обязательно будет приведена в соответствующий вид. Генсек партии "Грузинская мечта" сообщил, что новогодним слоганом 2024 года грузинской столицы стали слова: "Тбилиси – город, полный побед".

Он пояснил, что идея слогана обусловлена спортивными победами – и не только, – которые объединили грузинское общество, подарив "большую радость".

Напомним, во время Революции достоинства в Украине власть тоже начала устанавливать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где собирались протестующие. Но установку пришлось остановить из-за событий Евромайдана.

Недостроенный каркас елки простоял до августа 2014 года и стал символом протестов. Елку назвали "елкой" из-за оговорки тогдашнего президента Виктора Януковича.

Прошлая ночь протестов в Тбилиси прошла без разгонов. Их сменили нападения "титушек" на участников акций. Несколько десятков мужчин в черной одежде и масках избивали людей в окрестностях проспекта Руставели.