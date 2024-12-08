Ультраправий кандидат у президенти Румунії попри скасовані вибори прийшов на дільницю 

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску з'явився в неділю на дільниці, де він мав голосувати, і заявив, що рішення Конституційного суду про скасування голосування є фатальним для демократії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi.24.

Суд скасував поточні президентські вибори після звинувачень у втручанні Росії і в п'ятницю постановив, що весь процес, який мав завершитися 8 грудня у неділю, має бути проведений повторно.

У неділю вранці Джорджеску зустрів натовп прихильників і журналістів біля школи, де він мав віддати свій голос.

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"Ми продовжимо демократичним шляхом", – сказав він, звертаючись до присутніх англійською мовою. "Я дуже чітко прошу про мир, про все, що нам потрібно, щоб відновити нашу демократію, тому що демократія була скасована судом".

"Я тут в ім'я демократії, і завжди буду. Це просто символ, я нікого ні до чого не закликаю, це просто хвилина мовчання. Як ви знаєте, сьогодні мав відбутися другий тур президентських виборів. Це голосування було скасовано, але, в принципі, скасування демократії не скасовує самої нашої свободи. Ми продовжимо, таким же мирним і демократичним шляхом, відвойовувати те, що ми завоювали працею і жертвами", – сказав Джорджеску.

У недільному другому турі Джорджеску мав зійтися з лідеркою центристських сил, прихильницею Європейського Союзу Еленою Ласконі.

Якби Джорджеску переміг на президентських виборах, це перевернуло б прозахідну політику Румунії. Джорджеску хоче припинити румунську підтримку України.

У п'ятницю Джорджеску заявив, що рішення суду про анулювання виборів є "державним переворотом".

6 грудня Конституційний суд Румунії після термінової наради анулював результати першого туру голосування за наступного президента.

Це сталося після того, як були розсекречені документи, згідно з якими кампанія Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.