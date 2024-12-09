Остін та Умєров поспілкувалися про подальшу підтримку України

Очільники Міністерства оборони України та Пентагону – Рустем Умєров та Ллойд Остін – обговорили ключові питання оборонної співпраці між Україною та США.

Про це повідомило оборонне відомство, передає "Європейська правда".

Умєров розповів у понеділок, 9 грудня, що провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Під час розмови вони обговорили ключові питання оборонної співпраці між Україною та США, а також наступні кроки для посилення спільної боротьби проти агресії Росії.

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Як розповів очільник оборонного відомства, вони поспілкувалися щодо останніх подій на фронті, зокрема обговорили розвиток подій та ключові виклики, з якими стикаються українські Сили оборони.

Також Остін підтвердив готовність США забезпечувати Україну всім необхідним для ефективної боротьби з ворогом.

Окремо вони обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Вони зосередили увагу на координації зусиль міжнародних партнерів для збільшення підтримки України.

"Спільно працюємо над тим, щоб забезпечити українських воїнів усім необхідним для наближення перемоги", – додав Умєров.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.

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