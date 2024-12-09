Остин и Умеров поговорили о дальнейшей поддержке Украины

Руководители Министерства обороны Украины и Пентагона – Рустем Умеров и Ллойд Остин – обсудили ключевые вопросы оборонного сотрудничества между Украиной и США.

Об этом сообщило оборонное ведомство, передает "Европейская правда".

Умеров рассказал в понедельник, 9 декабря, что провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Во время разговора они обсудили ключевые вопросы оборонного сотрудничества между Украиной и США, а также следующие шаги для усиления совместной борьбы против агрессии России.

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Как рассказал глава оборонного ведомства, они пообщались о последних событиях на фронте, в частности обсудили развитие событий и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются украинские Силы обороны.

Также Остин подтвердил готовность США обеспечивать Украину всем необходимым для эффективной борьбы с врагом.

Отдельно они обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Они сосредоточили внимание на координации усилий международных партнеров для увеличения поддержки Украины.

"Совместно работаем над тем, чтобы обеспечить украинских воинов всем необходимым для приближения победы", – добавил Умеров.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал передачу Украине сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники до середины января.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Министерство обороны США 7 декабря объявило о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности почти на 1 млрд долларов.