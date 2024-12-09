У Нідерландах вилучили велику партію основного інгредієнта фентанілу

У понеділок, 9 грудня, прокуратура Нідерландів заявила, що вилучила 25 кг важливого інгредієнта для виробництва синтетичного опіоїда фентанілу.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як розповіло агентство, минулого вівторка, 3 грудня, правоохоронці виявили партію N-boc-4-піперидону, білого порошку, який є основним інгредієнтом фентанілу.

Прокурори акцентували – було незрозуміло, куди прямували хімікати, але не було жодних ознак того, що вони призначалися для фармацевтичного використання.

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Правоохоронці розповіли, що за приблизними підрахунками, вилученої кількості вистачило б для виготовлення понад 15 млн 2-міліграмових доз фентанілу.

Як акцентувало агентство, фентаніл є основною причиною смерті американців у віці від 18 до 45 років, за даними Адміністрації США з контролю за наркотиками (DEA).

За урядовими даними, лише минулого року від передозування синтетичними опіоїдами, переважно фентанілом, у США померли майже 75 тисяч людей.

22 листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.