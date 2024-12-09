В Нидерландах изъяли крупную партию основного ингредиента фентанила
В понедельник, 9 декабря, прокуратура Нидерландов заявила, что изъяла 25 кг важного ингредиента для производства синтетического опиоида фентанила.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".
Как рассказало агентство, в минувший вторник, 3 декабря, правоохранители обнаружили партию N-boc-4-пиперидона, белого порошка, который является основным ингредиентом фентанила.
Прокуроры акцентировали – было непонятно, куда направлялись химикаты, но не было никаких признаков того, что они предназначались для фармацевтического использования.
Правоохранители рассказали, что по приблизительным подсчетам, изъятого количества хватило бы для изготовления более 15 млн 2-миллиграммовых доз фентанила.
Как акцентировало агентство, фентанил является основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет, по данным Администрации США по контролю за наркотиками (DEA).
По правительственным данным, только в прошлом году от передозировки синтетическими опиоидами, преимущественно фентанилом, в США умерли почти 75 тысяч человек.
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