В Нидерландах изъяли крупную партию основного ингредиента фентанила

В понедельник, 9 декабря, прокуратура Нидерландов заявила, что изъяла 25 кг важного ингредиента для производства синтетического опиоида фентанила.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как рассказало агентство, в минувший вторник, 3 декабря, правоохранители обнаружили партию N-boc-4-пиперидона, белого порошка, который является основным ингредиентом фентанила.

Прокуроры акцентировали – было непонятно, куда направлялись химикаты, но не было никаких признаков того, что они предназначались для фармацевтического использования.

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Правоохранители рассказали, что по приблизительным подсчетам, изъятого количества хватило бы для изготовления более 15 млн 2-миллиграммовых доз фентанила.

Как акцентировало агентство, фентанил является основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет, по данным Администрации США по контролю за наркотиками (DEA).

По правительственным данным, только в прошлом году от передозировки синтетическими опиоидами, преимущественно фентанилом, в США умерли почти 75 тысяч человек.

22 ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом по наркотикам.