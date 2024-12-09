Из-под завалов дома в Гааге, где произошел сильный взрыв, извлекли уже шестерых погибших

Спасательные службы нашли шесть погибших под руинами дома на севере Гааги, где в субботу утром произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

За время поисковых работ под обломками нашли шесть погибших. Последнего из них обнаружили в ночь на понедельник. Четырех человек идентифицировали как 45-летнего мужчину, 41-летнюю женщину, 17-летнюю девушку и 31-летнего мужчину. Из-за пожара, бушевавшего в руинах после взрыва, идентификацию приходится проводить по ДНК.

В спасательной службе заявили, что поиски под завалами продолжатся, пока не убедятся, что там больше нет погибших.

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Из четырех пострадавших, которых госпитализировали, двое остаются в тяжелом состоянии.

Следователи продолжают работу на месте для выяснения возможных причин взрыва, однако завалы уже начали убирать. Версий относительно причин несчастья пока не называют.

Напомним, взрыв произошел утром 7 декабря в одном из кварталов на севере Гааги, от взрыва одна секция дома полностью обвалилась. На двух этажах дома расположены квартиры, помещение на первом этаже арендовал магазин свадебных платьев.

Отметим, хотя столицей Нидерландов является Амстердам, все ключевые государственные учреждения и посольства расположены в Гааге. Это также город размещения многих международных судебных учреждений.

В октябре произошел сильный взрыв в городе на северо-востоке Англии, тогда погиб ребенок и еще шесть человек пострадали.