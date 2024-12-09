В Германии подняли вопрос возвращения сирийских беженцев после падения режима Асада

В немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС после падения режима Башара Асада в Сирии предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель лидера ХДС/ХСС Йенс Шпан, которого цитирует dpa.

По его словам, Германия должна организовать рейсы, чтобы отправить сирийцев, бежавших от режима Башара Асада, обратно в Сирию, а также предложить денежные стимулы, чтобы поощрить их к возвращению.

"Как первый шаг, я бы сказал, что мы делаем предложение. Как насчет того, чтобы немецкое правительство сказало: всем, кто хочет вернуться в Сирию, мы зафрахтуем самолеты и дадим им стартовый взнос в размере 1000 евро", – сказал Шпан.

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Он также считает, что Германия вместе с Турцией, Австрией и Иорданией должна добиваться проведения международной конференции по восстановлению Сирии.

"Если в родной стране все нормализуется и стабилизируется, если там есть перспективы, то можно рассчитывать на возвращение. Но мы, конечно, сможем судить об этом только через несколько дней и недель", – добавил политик.

В то же время заявления Шпана вызвали критику со стороны немецких "Зеленых".

"Через полтора дня я считаю это неуместной внутриполитической дискуссией", – сказала представительница политсилы, вице-президент парламента Катрин Геринг-Экардт в интервью берлинскому радио rbb.

По ее словам, если Сирия станет безопасной страной, люди должны вернуться, но дискуссии по этому поводу должны подождать до окончания периода большой нестабильности.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Ряд европейских лидеров отреагировали на новости заявлениями о том, что ставка Асада на Россию не оправдалась, и что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что падение режима Башара Асада в Сирии открывает возможности во всем регионе Ближнего Востока, но содержит и риски.