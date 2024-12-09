В новому уряді Литви не закриватимуть решту пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Майбутній міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович каже, що не бачить необхідності закривати два прикордонні переходи з Білоруссю, що залишилися.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LRT.

Минулого року Литва закрила пункти "Шумскас" і "Тверячюс", а в березні поточного року – "Лаворішкес" і "Райгардас".

Наразі на литовсько-білоруському кордоні відкриті прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Мядінінкай".

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"Прикордонники, на мій погляд, виконують свою роботу, але, можливо, варто провести аналіз ситуації і підготуватися до можливих труднощів. Ми обговоримо це з керівництвом, вивчимо поточну обстановку. Наразі я не бачу необхідності закривати прикордонні переходи", – сказав Кондратович.

За його словами, закриття цих пунктів неможливе через міжнародні зобов'язання.

"Важливо розуміти, що пункти пропуску, які залишилися, виконують і міжнародні функції. Транзит здійснюється не тільки в Білорусь або Росію, а й далі", – додав майбутній міністр.

Нагадаємо, після рішення литовської сторони про закриття пунктів пропуску "Лаворішкес" і "Райгардас" Міністерство закордонних справ Білорусі почало погрожувати "помстою".