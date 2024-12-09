В новом правительстве Литвы не будут закрывать остальные пункты пропуска на границе с Беларусью

Будущий министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорит, что не видит необходимости закрывать два оставшихся пограничных перехода с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LRT.

В прошлом году Литва закрыла пункты "Шумскас" и "Тверячюс", а в марте текущего года – "Лаворишкес" и "Райгардас".

В настоящее время на литовско-белорусской границе открыты пограничные пункты "Шальчининкай" и "Мядининкай".

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"Пограничники, на мой взгляд, выполняют свою работу, но, возможно, стоит провести анализ ситуации и подготовиться к возможным трудностям. Мы обсудим это с руководством, изучим текущую обстановку. Сейчас я не вижу необходимости закрывать пограничные переходы", – сказал Кондратович.

По его словам, закрытие этих пунктов невозможно из-за международных обязательств.

"Важно понимать, что пункты пропуска, которые остались, выполняют и международные функции. Транзит осуществляется не только в Беларусь или Россию, но и дальше", – добавил будущий министр.

Напомним, после решения литовской стороны о закрытии пунктов пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас" Министерство иностранных дел Беларуси начало угрожать "местью".