У Литві опозиція оскаржує затвердження нового уряду в неповному складі

У Литві опозиційна партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" звернеться до Конституційного Суду з проханням дати оцінку, чи порушує основний закон указ президента Гітанаса Науседи, який затвердив новий уряд у неповному складі.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на заяву політсили.

Як зазначають литовські консерватори, голова її фракції Міндаугас Лінге просить КС уточнити, з яким числом міністрів уряд може бути затверджений і вважатись легітимним.

"Коли формується уряд у неповному складі, зникають і терміни, в які непризначені міністри мають бути призначені на посади. Це може створити передумови для порушення конституційного принципу відповідального управління", – йдеться у заяві.

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Литовський закон про уряд передбачає, що міністерства та інші державні установи зобов'язані надати призначеним міністрам матеріали, необхідні для підготовки програми уряду, що, на думку консерваторів, передбачає, що підготовка програми уряду також належить до обов'язків призначених міністрів.

"Виникають питання, наскільки конституційним є те, що міністри не брали участі у складанні програми, що членам Сейму не було надано можливості поставити запитання призначеним міністрам...і чи відповідає це конституційній процедурі формування уряду", – каже Лінге.

Минулого тижня Науседа підписав указ про затвердження нового уряду на чолі з представником соціал-демократів Гінтаутасом Палуцкасом.

Він затвердив новий склад уряду без кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану" на посади міністра юстиції та міністра довкілля.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.