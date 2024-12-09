В Литве оппозиция оспаривает утверждение нового правительства в неполном составе

В Литве оппозиционная партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" обратится в Конституционный суд с просьбой дать оценку, нарушает ли основной закон указ президента Гитанаса Науседы, который утвердил новое правительство в неполном составе.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление политсилы.

Как отмечают литовские консерваторы, председатель ее фракции Миндаугас Линге просит КС уточнить, с каким числом министров правительство может быть утверждено и считаться легитимным.

"Когда формируется правительство в неполном составе, исчезают и сроки, в которые неназначенные министры должны быть назначены на должности. Это может создать предпосылки для нарушения конституционного принципа ответственного управления", – говорится в заявлении.

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Литовский закон о правительстве предусматривает, что министерства и другие государственные учреждения обязаны предоставить назначенным министрам материалы, необходимые для подготовки программы правительства, что, по мнению консерваторов, предполагает, что подготовка программы правительства также относится к обязанностям назначенных министров.

"Возникают вопросы, насколько конституционным является то, что министры не участвовали в составлении программы, что членам Сейма не было предоставлено возможности задать вопросы назначенным министрам...и соответствует ли это конституционной процедуре формирования правительства", – говорит Линге.

На прошлой неделе Науседа подписал указ об утверждении нового правительства во главе с представителем социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом.

Он утвердил новый состав правительства без кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.