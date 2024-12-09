ЗМІ: Росія просить Туреччину допомогти вивести її війська із Сирії

Росія звернулась до Туреччини з проханням допомогти з виведенням її військ із Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє CNN Türk, пише "Європейська правда".

За даними кореспондента телеканалу в Анкарі, Росія шукає спосіб безпечно вивести частину своїх військ з Сирії за підтримки Туреччини і зробила запит з цього приводу.

Зокрема, Росія пропонує, щоб її військові відправились у підконтрольні Туреччині райони Сирії, а звідти вирушили до РФ повітрям.

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При цьому, як зазначено, Росія хоче зберегти свої військові бази в Тартусі та Хмеймімі.

Низка європейських лідерів раніше відреагували на новини про падіння сирійського режиму заявами про те, що ставка Асада на Росію не справдилася.

Також лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.