СМИ: Россия просит Турцию помочь вывести ее войска из Сирии

Россия обратилась к Турции с просьбой помочь с выводом ее войск из Сирии после падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает CNN Türk, пишет "Европейская правда".

По данным корреспондента телеканала в Анкаре, Россия ищет способ безопасно вывести часть своих войск из Сирии при поддержке Турции и сделала запрос по этому поводу.

В частности, Россия предлагает, чтобы ее военные отправились в подконтрольные Турции районы Сирии, а оттуда отправились в РФ по воздуху.

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При этом, как указано, Россия хочет сохранить свои военные базы в Тартусе и Хмеймиме.

Ряд европейских лидеров ранее отреагировали на новости о падении сирийского режима заявлениями о том, что ставка Асада на Россию не оправдалась.

Также звучали мнения, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.