Дания и Норвегия приостанавливают рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев

Миграционные ведомства Дании и Норвегии в понедельник, 9 декабря, объявили о приостановлении рассмотрения дел на получение убежища людей из Сирии, где власть недавно захватили повстанцы-исламисты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Апелляционный совет по делам беженцев Дании сообщил, что принял решение приостановить рассмотрение 69 дел, касающихся выходцев из Сирии, "в связи с очень неопределенной ситуацией в стране после падения режима Асада".

Там также решили отложить крайний срок выезда для людей, которые могут быть депортированы в Сирию и которым отказали в выдаче вида на жительство. Это решение касается примерно 50 сирийских беженцев.

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Датский миграционный орган может пересмотреть решение на следующем заседании 16 января 2025 года.

Норвежский директорат по вопросам иммиграции (UDI) в свою очередь также решил приостановить рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от сирийцев из-за "недавних значительных событий и изменений в Сирии".

"Заявители из Сирии, которые еще не были вызваны на собеседование, не будут вызваны до тех пор, пока рассмотрение дел о предоставлении убежища приостановлено", – добавили в UDI, уточнив, что решение будет действовать „до дальнейшего уведомления".

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии заморозило прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища.

Власти Австрии также распорядились приостановить рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища после падения режима Башара Асада в Сирии.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.