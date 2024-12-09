Чехія теж призупиняє розгляд заяв сирійців про надання притулку

Міністерство внутрішніх справ Чехії призупинило розгляд прохань про надання притулку сирійцям після повалення режиму Башара Асада в їхній країні.

Про це порталу iDNES.cz заявив глава чеського МВС Віт Ракушан, пише "Європейська правда".

Ракушан пояснив, що з огляду на "значну зміну ситуації" в Сирії Чехія призупинила "ухвалення рішень за заявами сирійців про надання притулку".

На запитання, чи допоможе Прага сирійцям повернутися додому, міністр відповів, що кількість сирійців у Чехії, як і кількість прохань про надання притулку, є "дуже низькою".

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"Наразі ми радше відстежуємо і оцінюємо ситуацію і будемо реагувати відповідно до поточного розвитку подій", – додав Ракушан.

Станом на 9 грудня в установах Управління у справах біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії перебувають лише 25 громадян Сирії, з них 12 є заявниками на отримання міжнародного захисту.

У Чехії проживають близько 10-20 тисяч сирійців, які приїхали сюди ще у 1960-1970-х роках. Сирійська громада в країні не є організованою, але брала участь у демонстраціях проти режиму Асада, зазначає iDNES.cz.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, а також Данія та Норвегія.