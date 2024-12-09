Чехия тоже приостанавливает рассмотрение заявлений сирийцев об убежище

Министерство внутренних дел Чехии приостановило рассмотрение просьб о предоставлении убежища сирийцам после свержения режима Башара Асада в их стране.

Об этом порталу iDNES.cz заявил глава чешского МВД Вит Ракушан, пишет "Европейская правда".

Ракушан пояснил, что ввиду "значительного изменения ситуации" в Сирии Чехия приостановила "принятие решений по заявлениям сирийцев о предоставлении убежища".

На вопрос, поможет ли Прага сирийцам вернуться домой, министр ответил, что количество сирийцев в Чехии, как и количество просьб о предоставлении убежища, является "очень низким".

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"Сейчас мы скорее отслеживаем и оцениваем ситуацию и будем реагировать в соответствии с текущим развитием событий", – добавил Ракушан.

По состоянию на 9 декабря в учреждениях Управления по делам беженцев Министерства внутренних дел Чехии находятся только 25 граждан Сирии, из них 12 являются заявителями на получение международной защиты.

В Чехии проживают около 10-20 тысяч сирийцев, которые приехали сюда еще в 1960-1970-х годах. Сирийская община в стране не является организованной, но участвовала в демонстрациях против режима Асада, отмечает iDNES.cz.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также Дания и Норвегия.