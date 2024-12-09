Греция и Швеция приостанавливают рассмотрение заявок на убежище от сирийцев

Греция и Швеция присоединились к перечню европейских государств, которые приостановили рассмотрение заявок на получение убежища от граждан Сирии после свержения там режима Башара Асада.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Греческий чиновник сообщил Financial Times, что рассмотрение почти 10 тысяч заявлений сирийцев было приостановлено до дальнейшего уведомления. "Мы подождем и посмотрим, пока ситуация не наладится", – добавил он.

Греция была главной страной въезда в ЕС для беженцев из Сирии, которые въезжали через Турцию.

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В свою очередь Шведское миграционное агентство объявило о приостановлении принятия решений по делам о предоставлении убежища сирийцам, а также приостановлении исполнения решений о предоставлении убежища "до дальнейших распоряжений".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, сейчас просто невозможно оценить основания для предоставления защиты", – пояснил руководитель юридического отдела ведомства Карл Бекселиус.

Там уточнили, что официальное решение будет принято во вторник, 10 декабря. Во время приостановления не будут выполняться решения об отказе во въезде или выдворении в Сирию.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также Дания и Норвегия.