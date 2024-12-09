Рютте прийме у штаб-квартирі НАТО президентку Молдови

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок прийме в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі президентку Молдови Маю Санду.

Про це у понеділок повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Окрім зустрічі з генсеком НАТО, президентка Санду також виступить перед Північноатлантичною радою.

У президентки Молдови повідомили, що вона відвідає Брюссель з візитом 10-11 грудня для зустрічей з новим керівництвом європейських інституцій.

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У штаб-квартирі НАТО будуть обговорюватися відносини між Молдовою і Альянсом, 30-річне партнерство, а також питання регіональної безпеки, а з керівництвом ЄС – шлях Молдови до Європейського Союзу.

Як відомо, Молдова є нейтральною державою і більшість її населення не підтримує ідею вступу до Північноатлантичного альянсу.

Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

Проте влада Молдови співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" глава МЗС Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

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