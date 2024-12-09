Рютте примет в штаб-квартире НАТО президента Молдовы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник примет в штаб-квартире Альянса в Брюсселе президента Молдовы Майю Санду.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Кроме встречи с генсеком НАТО, президент Санду также выступит перед Североатлантическим советом.

У президента Молдовы сообщили, что она посетит Брюссель с визитом 10-11 декабря для встреч с новым руководством европейских институтов.

Реклама:

В штаб-квартире НАТО будут обсуждаться отношения между Молдовой и Альянсом, 30-летнее партнерство, а также вопросы региональной безопасности, а с руководством ЕС – путь Молдовы в Европейский Союз.

Как известно, Молдова является нейтральным государством и большинство ее населения не поддерживает идею вступления в Североатлантический альянс.

Статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.

Однако власти Молдовы сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности и обороноспособности страны.

Этой весной в интервью "Европравде" глава МИД Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

Читайте также: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует преодолеть Приднестровье.