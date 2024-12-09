Возле афинского Акрополя случайно раскопали античную статую обнаженного юноши

Во время работ по прокладке газопровода у подножия Акрополя была обнаружена древняя мраморная статуя обнаженного юноши.

Об этом сообщили в понедельник греческие чиновники, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Министерство культуры Греции сообщило, что обнаженная статуя напоминает древние изображения Гермеса – посланника греческих богов. Вероятно, она украшала дом состоятельного афинянина в римскую эпоху.

фото министерства культуры греции Реклама:

В министерстве заявили, что статуя была найдена в "довольно хорошем состоянии", похоже, что у нее отсутствует голова и образовались трещины.

Министерство не предоставило точной даты создания работы, но предположило, что это может быть копия римской эпохи оригинала пятого века до нашей эры.

Находку раскопали под перекрестком двух улиц на южном конце холма Акрополя, в нескольких десятках метров от мраморного Одеону Ирода Аттического – каменного амфитеатра, где до сих пор проходят музыкальные выступления.

Район, где нашли статую, был застроен между первым и пятым веками нашей эры большими, роскошными домами, украшенными мозаичными полами и произведениями искусства, которые принадлежали состоятельным слоям населения Афин.

В сообщении министерства указано, что статую доставили в реставрационную мастерскую.

Напомним, в прошлом году тема возвращения мраморов Парфенона привела к дипломатическому скандалу между Грецией и Британией.

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