Глава міськради Единбурга пішов у відставку через нібито домагання до біженок з України

Керівник міської ради Единбурга Кеммі Дей оголосив про відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування за звинуваченням у неналежній поведінці стосовно біженок з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В опублікованій у понеділок, 9 грудня, заяві Дей сказав, що останні повідомлення стосовно його особистого життя "відволікають від важливої роботи, яку очолювана лейбористами рада робить для мешканців Единбурга".

"Ось чому для мене настав час піти з посади керівника", – додав він, пообіцявши співпрацювати з правоохоронцями в їхньому розслідуванні.

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У Лейбористській партії Великої Британії також повідомили, що призупинили членство чоловіка до завершення розслідування. А міськрада Единбурга тепер має обрати нового керівника наступного четверга, 19 грудня.

Кеммі Дей з 2008 року працював депутатом ради Единбурга, а з 2022-го очолює міську раду як представник лейбористів, що мають там меншість.

На вихідних шотландські таблоїди повідомили про початок розслідування проти політика через повідомлення про неналежну поведінку стосовно жінок, які втекли з України від повномасштабного вторгнення Росії.

Дей, стверджувалось у статтях, нібито ставив жінкам "відверто сексуальні запитання" та запрошував зустрітись за келихом вина.

Поліція Шотландії пізніше підтвердила, що розслідує скаргу про неналежну поведінку, подану 22 жовтня, але відмовилась розголошувати подробиці.

Українське консульство в Единбурзі також висловило занепокоєння у зв'язку з повідомленнями та заявило, що "з нетерпінням чекає на результати розслідування і висловлює надію на справедливе вирішення цієї справи".

У квітні 2024 року земельний суд Гамбурга засудив 42-річного посадовця до восьми років в'язниці за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії.