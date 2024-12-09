Глава горсовета Эдинбурга ушел в отставку из-за якобы домогательств к беженкам из Украины

Руководитель городского совета Эдинбурга Кэмми Дэй объявил об отставке после того, как полиция начала против него расследование по обвинению в неподобающем поведении в отношении беженок из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В опубликованном в понедельник, 9 декабря, заявлении Дэй сказал, что последние сообщения о его личной жизни "отвлекают от важной работы, которую возглавляемый лейбористами совет делает для жителей Эдинбурга".

"Вот почему для меня пришло время уйти с должности руководителя", – добавил он, пообещав сотрудничать с правоохранителями в их расследовании.

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В Лейбористской партии Великобритании также сообщили, что приостановили членство мужчины до завершения расследования. А горсовет Эдинбурга теперь должен избрать нового руководителя в следующий четверг, 19 декабря.

Кэмми Дэй с 2008 года работал депутатом совета Эдинбурга, а с 2022-го возглавляет городской совет как представитель лейбористов, имеющих там меньшинство.

На выходных шотландские таблоиды сообщили о начале расследования против политика из-за сообщений о неподобающем поведении в отношении женщин, бежавших из Украины от полномасштабного вторжения России.

Дэй, утверждалось в статьях, якобы ставил женщинам "откровенно сексуальные вопросы" и приглашал встретиться за бокалом вина.

Полиция Шотландии позже подтвердила, что расследует жалобу о неподобающем поведении, поданную 22 октября, но отказалась разглашать подробности.

Украинское консульство в Эдинбурге также выразило обеспокоенность в связи с сообщениями и заявило, что "с нетерпением ждет результатов расследования и выражает надежду на справедливое решение этого дела".

В апреле 2024 года земельный суд Гамбурга приговорил 42-летнего чиновника к восьми годам тюрьмы за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет и производство детской порнографии.