У Данії вважають Росію причетною до кібератак на муніципалітети

За кібератакою на сайти низки муніципалітетів у Данії в понеділок, 9 грудня, можуть стояти проросійські хакери.

Про це директор Центру кібербезпеки Данії (CFCS) Марк Фідель сказав у коментарі агентству Ritzau, повідомляє "Європейська правда".

Кілька муніципалітетів Данії раніше підтвердили, що стали обʼєктами так званих атак на відмову в обслуговуванні (DDoS-атак). Атака вплинула на сайти Орхуса, Вайле, Есб'єрга, Драгьора, Фредеріксберга та інших.

За словами Фіделя, коли йдеться про атаки на відмову в обслуговуванні, які регулярно націлені на Данію, "це, як правило, проросійські кіберактивісти".

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Директор CFCS зазначив, що відомству вдалося попередити низку данських цілей, які були атаковані в понеділок вранці.

"Не завжди зрозуміло, проти кого вони спрямовані. Активісти шукають уваги до своєї справи. Тому вони часто обирають символічні цілі, наприклад, когось, хто, як здається, має чіткий зв'язок з підтримкою Данії для України", – додав Фідель.

Раніше в понеділок румунська енергетична компанія Electrica, яка є найбільшою в країні, повідомила, що зазнала кібератаки.

А у британському уряді попереджали, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "вимкнути для мільйонів людей".