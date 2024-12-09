В Дании считают Россию причастной к кибератакам на муниципалитеты

За кибератакой на сайты ряда муниципалитетов в Дании в понедельник, 9 декабря, могут стоять пророссийские хакеры.

Об этом директор Центра кибербезопасности Дании (CFCS) Марк Фидель сказал в комментарии агентству Ritzau, сообщает "Европейская правда".

Несколько муниципалитетов Дании ранее подтвердили, что стали объектами так называемых атак на отказ в обслуживании (DDoS-атак). Атака повлияла на сайты Орхуса, Вайле, Эсбьерга, Драгера, Фредериксберга и других.

По словам Фиделя, когда речь идет об атаках на отказ в обслуживании, которые регулярно нацелены на Данию, "это, как правило, пророссийские киберактивисты".

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Директор CFCS отметил, что ведомству удалось предупредить ряд датских целей, которые были атакованы в понедельник утром.

"Не всегда понятно, против кого они направлены. Активисты ищут внимания к своему делу. Поэтому они часто выбирают символические цели, например, кого-то, кто, как кажется, имеет четкую связь с поддержкой Дании для Украины", – добавил Фидель.

Ранее в понедельник румынская энергетическая компания Electrica, которая является крупнейшей в стране, сообщила, что подверглась кибератаке.

А в британском правительстве предупреждали, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "отключить для миллионов людей".