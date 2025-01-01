У Брюсселі в новорічну ніч спалили десятки авто, півтори сотні людей затримані
Новини — Середа, 1 січня 2025, 13:26 —
Учасники нічних безладів у столиці Бельгії Брюсселі в новорічну ніч підпалили десятки автомобілів і закидали рятувальні служби коктейлями Молотова.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Поліція заарештувала 159 осіб з 18:00 вівторка до 7:00 середи і відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту.
Більшість заворушень відбулася в західних і південних районах Брюсселя, в тому числі в комунах Моленбек і Андерлехт.
За даними пожежної служби Брюсселя, згоріло щонайменше 60 автомобілів, а пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із запалювальною сумішшю. Ніхто не постраждав.
"Це було справжнє божевілля. Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали пляшки із запальною сумішшю", – сказав виданню речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Дерю.
Опівночі в нічному небі вибухали феєрверки, незважаючи на заборону піротехніки в місті. Рано вранці в середу в центрі міста продовжували запускати сигнальні ракети і петарди.
Заворушення спалахнули, незважаючи на низку заходів влади, спрямованих на боротьбу зі злочинністю в новорічну ніч. Серед них – суперечлива комендантська година для осіб, молодших 16 років в Андерлехті, перше в історії об'єднання шести поліцейських зон Брюсселя під центральним командуванням, а також залучення сотень додаткових поліцейських.
Тим часом у другому за величиною місті Бельгії Антверпені також відбулися заворушення і пожежі, поліція зафіксувала 49 арештів.
Заворушення напередодні Нового року є щорічним явищем у Бельгії: у 2023 році в столиці було заарештовано понад 200 осіб, а в 2022 році – 160.
Нагадаємо, у Франції в минулому році в новорічну ніч спалили понад 700 авто.
А в Берліні повідомили про понад 230 затримань через хуліганські витівки з феєрверками.