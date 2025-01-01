У Брюсселі в новорічну ніч спалили десятки авто, півтори сотні людей затримані

Учасники нічних безладів у столиці Бельгії Брюсселі в новорічну ніч підпалили десятки автомобілів і закидали рятувальні служби коктейлями Молотова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Поліція заарештувала 159 осіб з 18:00 вівторка до 7:00 середи і відреагувала на понад 1700 інцидентів по всьому місту.

Більшість заворушень відбулася в західних і південних районах Брюсселя, в тому числі в комунах Моленбек і Андерлехт.

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За даними пожежної служби Брюсселя, згоріло щонайменше 60 автомобілів, а пожежників, які намагалися загасити полум'я, закидали камінням і пляшками із запалювальною сумішшю. Ніхто не постраждав.

фото: le soir

"Це було справжнє божевілля. Ми були там, щоб допомогти, а в нас кидали пляшки із запальною сумішшю", – сказав виданню речник пожежної служби Брюсселя Вальтер Дерю.

Опівночі в нічному небі вибухали феєрверки, незважаючи на заборону піротехніки в місті. Рано вранці в середу в центрі міста продовжували запускати сигнальні ракети і петарди.

Заворушення спалахнули, незважаючи на низку заходів влади, спрямованих на боротьбу зі злочинністю в новорічну ніч. Серед них – суперечлива комендантська година для осіб, молодших 16 років в Андерлехті, перше в історії об'єднання шести поліцейських зон Брюсселя під центральним командуванням, а також залучення сотень додаткових поліцейських.

Тим часом у другому за величиною місті Бельгії Антверпені також відбулися заворушення і пожежі, поліція зафіксувала 49 арештів.

Заворушення напередодні Нового року є щорічним явищем у Бельгії: у 2023 році в столиці було заарештовано понад 200 осіб, а в 2022 році – 160.

Нагадаємо, у Франції в минулому році в новорічну ніч спалили понад 700 авто.

А в Берліні повідомили про понад 230 затримань через хуліганські витівки з феєрверками.