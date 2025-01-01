Польские депутаты, отправленые судом под стражу, не смогут получать зарплату

Три партии, входящие в правящую коалицию Польши, зарегистрировали проект изменений в Закон об исполнении полномочий депутата и сенатора.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, законпороект внесли депутаты партии премьера Дональда Туска "Гражданская платформа", а также партий Польша-2050 и ПСЛ.

Законопроект предусматривает, что депутат, в отношении которого вынесено решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, не сможет реализовать право на вознаграждение.

Законопроект уже получил неофициальное название "Акт Романовского" в честь Марчина Романовского – бывшего заместителя министра юстиции Польши и депутата от оппозиционной партии "Право и Справедливость", которого польская прокуратура разыскивает по подозрению в нецелевом использовании средств Фонда справедливости.

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Романовский получил политическое убежище в Венгрии, что существенно обострило отношения Варшавы и Будапешта (подробнее об этом можно почитать в статье Бегство к Орбану).

В правящей коалиции признают коллизию – такие беглые депутаты как Романовский сохраняют право на депутатскую зарплату и сопутствующие выплаты.

Поданный законопроект решает эту коллизию. Указанная норма должна вступить в силу с момента принятия законопроекта.