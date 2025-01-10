Кандидат у президенти Польщі відповів на критику МЗС України

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", заявив, що його обходить лише власна країна, і він дозволятиме собі заяви, які не подобаються Кремлю, Києву чи Брюсселю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

На пресконференції Навроцького попросили прокоментувати заяву МЗС України, поширену, серед іншого, щодо його слів про те, що він "не бачить Україну в жодній структурі на сьогоднішній день, ні в Європейському Союзі, ні в НАТО, поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання", а також оцінки, що його заяви були використані Кремлем.

"Мій чіткий антикомунізм і прагнення до дотримання інтересів польської держави самі по собі не виключають критичних слів, у цьому конкретному контексті щодо ексгумації на Волині або наших відносин з українською державою", – зазначив кандидат у президенти, який також очолює польський Інститут національної пам’яті.

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"Можна бути антикомуністом, який не мусить після стількох років своєї діяльності доводити, що він не погоджується з російським наративом, і можна критикувати відносини з Україною, навіть у такий драматичний момент, як напад Російської Федерації на Україну, заявляючи про інтерес польської держави", – підкреслив він.

Кандидат у президенти зазначив, що росіяни вже не вперше говорять про нього на своєму телебаченні.

"Я людина, яку переслідує Владімір Путін і Російська Федерація. Були дні і навіть тижні, коли я був героєм російської преси і державного телебачення (...) Я функціонував як явний антикомуніст, яким я залишаюся донині" – заявив Навроцький.

Навроцький підкреслив, що він робив такі заяви щодо України і послідовно їх дотримувався. "Звичайно, було б абсурдно говорити, що я проросійський. Російська пропаганда так влаштована, що кожне слово намагається використати на користь Російської Федерації" – заявив він.

"Я скажу так – я бачу один інтерес, для мене це інтерес польської держави. І ви, напевно, багато разів почуєте під час цієї виборчої кампанії, що я говорю слова, які не подобаються в Кремлі, не подобаються в Києві, не подобаються в Брюсселі.

Мушу сказати, що мене це зовсім не турбує. Моє єдине зобов'язання – це зобов'язання перед польським народом. А що про це думає пропаганда в Москві, що про це думає Київ – це не є моїм зобов'язанням, моїм зобов'язанням є Польща". – підкреслив Навроцький.

Нагадаємо, українське зовнішньополітичне відомство напередодні відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".

У польській опозиції назвали заяву українського МЗС втручанням у вибори.