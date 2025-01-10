Кандидат в президенты Польши ответил на критику МИД Украины

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", заявил, что его волнует только собственная страна, и он будет позволять себе заявления, которые не нравятся Кремлю, Киеву или Брюсселю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

На пресс-конференции Навроцкого попросили прокомментировать заявление МИД Украины, распространенное, среди прочего, относительно его слов о том, что он "не видит Украину ни в одной структуре на сегодняшний день, ни в Европейском Союзе, ни в НАТО, пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы", а также оценки, что его заявления были использованы Кремлем.

"Мой четкий антикоммунизм и стремление к соблюдению интересов польского государства сами по себе не исключают критических слов, в этом конкретном контексте относительно эксгумации на Волыни или наших отношений с украинским государством", – отметил кандидат в президенты, который также возглавляет польский Институт национальной памяти.

Реклама:

"Можно быть антикоммунистом, который не должен после стольких лет своей деятельности доказывать, что он не согласен с российским нарративом, и можно критиковать отношения с Украиной, даже в такой драматический момент, как нападение Российской Федерации на Украину, заявляя об интересе польского государства", – подчеркнул он.

Кандидат в президенты отметил, что россияне уже не впервые говорят о нем на своем телевидении.

"Я человек, которого преследует Владимир Путин и Российская Федерация. Были дни и даже недели, когда я был героем российской прессы и государственного телевидения (...) Я функционировал как явный антикоммунист, каким я остаюсь по сей день" – заявил Навроцкий.

Навроцкий подчеркнул, что он делал такие заявления в отношении Украины и последовательно их придерживался. "Конечно, было бы абсурдно говорить, что я пророссийский. Российская пропаганда так устроена, что каждое слово пытается использовать в пользу Российской Федерации" – заявил он.

"Я скажу так – я вижу один интерес, для меня это интерес польского государства. И вы, наверное, много раз услышите во время этой избирательной кампании, что я говорю слова, которые не нравятся в Кремле, не нравятся в Киеве, не нравятся в Брюсселе.

Должен сказать, что меня это совсем не беспокоит. Мое единственное обязательство – это обязательство перед польским народом. А что об этом думает пропаганда в Москве, что об этом думает Киев – это не является моим обязательством, моим обязательством является Польша". – подчеркнул Навроцкий.

Напомним, украинское внешнеполитическое ведомство накануне отвергло заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО как "тенденциозные и манипулятивные".

В польской оппозиции назвали заявление украинского МИДа вмешательством в выборы.