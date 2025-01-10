У США пояснили, чому в новий пакет допомоги Україні заклали не всі схвалені кошти

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер пояснив, чому останній пакет допомоги США включав $500 млн, а не всі схвалені раніше кошти американським Конгресом.

Про це він розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

Під час засідання у форматі "Рамштайн" 9 січня США оголосили про виділення Україні ще однієї військової допомоги на $500 млн. В американському бюджеті залишились не освоєними ще кілька мільярдів доларів допомоги для України, схвалені американським Конгресом, які не включили до цього пакету.

Відтак, журналісти запитали у Райдера, чому так сталося, на що він зазначив, що важливо розуміти, що це повноваження влади – використовувати ці кошти.

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"Я не буду спекулювати про те, що може зробити наступна адміністрація. Але ми знаємо, що в нашому Конгресі є сильна двопартійна підтримка України. Як ви чули від міністра Остіна, захист України має значення", – сказав він.

Райдер наголосив, що мова йде не лише про Україну, а про міжнародну безпеку та повагу до прав і правил міжнародного порядку.

"Ми повністю усвідомлюємо важливість боротьби України для безпеки всіх нас", – наголосив він.

Окремо він акцентував на тому, що США завжди мають балансувати між власними потребами готовності та тим, що ми можуть зробити для підтримки України.

Раніше у Пентагоні припускали, що адміністрація Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDА, які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

А газета WSJ писала, що адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

30 грудня США оголосили про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд. Він передбачав передачу Україні зброї та устаткування із запасів Пентагону на суму $1,25 млрд, а також розміщення замовлень на нову зброю обсягом $1,22 млрд в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).