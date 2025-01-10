В США объяснили, почему в новый пакет помощи Украине заложили не все одобренные средства

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер объяснил, почему последний пакет помощи США включал $500 млн, а не все одобренные ранее средства американским Конгрессом.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

Во время заседания в формате "Рамштайн" 9 января, США объявили о выделении Украине еще одной военной помощи на $500 млн. В американском бюджете остались не освоенными еще несколько миллиардов долларов помощи для Украины, одобренные американским Конгрессом, которые не включили в этот пакет.

Поэтому журналисты спросили у Райдера, почему так произошло, на что он отметил, что важно понимать, что это полномочия власти – использовать эти средства.

Реклама:

"Я не буду спекулировать о том, что может сделать следующая администрация. Но мы знаем, что в нашем Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка Украины. Как вы слышали от министра Остина, защита Украины имеет значение", – сказал он.

Райдер подчеркнул, что речь идет не только об Украине, а о международной безопасности и уважении к правам и правилам международного порядка.

"Мы полностью осознаем важность борьбы Украины для безопасности всех нас", – подчеркнул он.

Отдельно он акцентировал на том, что США всегда должны балансировать между собственными потребностями готовности и тем, что мы можем сделать для поддержки Украины.

Ранее в Пентагоне предполагали, что администрация Байдена вряд ли потратит все остаточные средства на вооруженную поддержку Украины по программе PDA, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

А газета WSJ писала, что администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд. Он предусматривал передачу Украине оружия и оборудования из запасов Пентагона на сумму $1,25 млрд, а также размещение заказов на новое оружие объемом $1,22 млрд в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).