Фіцо каже, що Путін гарантував йому продовження постачання газу до Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільник Кремля Владімір Путін пообіцяв йому, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи постачання законтрактованого газу до Словаччини після припинення транзиту через Україну.

Про це він сказав під час засідання парламентського комітету, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, Фіцо зустрівся із Путіним 22 грудня 2024 року, аби обговорити газ і війну в Україні після того, як Київ вирішив не пропускати російський газ через українську територію з 1 січня.

"Я говорив з Путіним про контракт між нами і "Газпромом", в якому сказано, що вони повинні якось постачати нам газ", – заявив Фіцо.

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Як цитують журналісти, Фіцо заявив, що можна "проштовхнути щось через Південний потік" (маршрут через Туреччину). Однак наразі, за його словами, у Словаччини "поки що є сховища, словацьке споживання забезпечене".

Фіцо стверджує, що Путін гарантував, що Росія виконає свої зобов'язання, попри те, що пропускна здатність газопроводу "Турецький потік" і з'єднувального маршруту, який транспортує російський газ через Туреччину до Європи, обмежена.

"Президент Путін гарантував, що вони виконають свої зобов'язання", – запевнив словацький прем’єр.

Він також зазначив, що частину газу можна було б постачати через Західну Європу, маючи на увазі трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи.

Нагадаємо, що контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.

Напередодні, 9 січня, Фіцо розширив свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.