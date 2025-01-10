Фицо говорит, что Путин гарантировал ему продолжение поставок газа в Словакию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Кремля Владимир Путин пообещал ему, что российский "Газпром" найдет альтернативные пути поставки законтрактованного газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.

Об этом он сказал во время заседания парламентского комитета, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, Фицо встретился с Путиным 22 декабря 2024 года, чтобы обсудить газ и войну в Украине после того, как Киев решил не пропускать российский газ через украинскую территорию с 1 января.

"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором сказано, что они должны как-то поставлять нам газ", – заявил Фицо.

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Как цитируют журналисты, Фицо заявил, что можно "протолкнуть что-то через Южный поток" (маршрут через Турцию). Однако пока, по его словам, у Словакии "пока что есть хранилища, словацкое потребление обеспечено".

Фицо утверждает, что Путин гарантировал, что Россия выполнит свои обязательства, несмотря на то, что пропускная способность газопровода "Турецкий поток" и соединительного маршрута, который транспортирует российский газ через Турцию в Европу, ограничена.

"Президент Путин гарантировал, что они выполнят свои обязательства", – заверил словацкий премьер.

Он также отметил, что часть газа можно было бы поставлять через Западную Европу, имея в виду трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы.

Напомним, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года, после того как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.

Накануне, 9 января, Фицо расширил свои угрозы в адрес Украины из-за прекращения транзита российского природного газа Киевом.