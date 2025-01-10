Міністр юстиції Польщі: під’їзні шляхи до польсько-українського кордону не повинні блокуватися

Міністр юстиції Польщі – генеральний прокурор Польщі Адам Боднар вважає, що під’їзні шляхи до українсько-польського кордону мають бути частиною критичної інфраструктури і не повинні блокуватися.

Про це він сказав у інтерв’ю "Укрінформу", передає "Європейська правда".

Боднара попросили прокоментувати протести перевізників та фермерів, які протягом останнього року тривають на польсько-українському кордоні.

Йому нагадали про те, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що слід проаналізувати масштаби цих протестів і те, чи є виправданими судові рішення, які дозволяють протести на дорогах біля кордону, хоча прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи та під’їзні шляхи до них мають бути захищені як об’єкти критичної інфраструктури.

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Відтак Боднар заявив, що ключовим у цьому питанні є формулювання "критична інфраструктура".

"Я вважаю, що під’їзні шляхи до кордону мають бути частиною критичної інфраструктури і не повинні блокуватися, тому що це просто шкодить усім. А у демократичній країні ми маємо цілу низку різних інших механізмів протесту", – вважає він.

Польський міністр зауважив, що у практиці Європейського суду з прав людини є відома справа "Кудревічюс та інші проти Литви", в якій суд зазначив, що блокування доріг не підлягає захисту як форма допустимого протесту.

"Не може бути такого, щоб меншість використовувала певну ситуацію з інфраструктурної та технічної точок зору, щоб ускладнити життя більшості", – наголосив міністр юстиції Польщі.

Він зауважив, що свободу зібрань використовують усі, хто хоче мирно протестувати.

"Але маємо прагнути до того, щоб дороги залишалися доступними і проїзними. Це стосується як під’їзних доріг до кордону, так і доріг у центрі міст", – зазначив Боднар.

На уточнювальне запитання щодо того, чи можна очікувати, що не буде судових рішень про дозвіл протестів на кордоні, Боднар зазначив, що не має очікувань від судів у жодній справі.

"Безумовно, польський уряд рішуче стежитиме за діями органів місцевого самоврядування у контексті їхніх зобов’язань щодо організації локальних протестів. І щоразу вимагатиме захисту критичної інфраструктури", – підсумував польський міністр.

Нагадаємо, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами (Меркосур), але згодом призупинили протест. Під час своїх протестів серед іншого вони також згадували про нібито надмірний наплив продукції з України.

Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".