Министр юстиции Польши: подъездные пути к польско-украинской границе не должны блокироваться

Министр юстиции Польши – генеральный прокурор Польши Адам Боднар считает, что подъездные пути к украинско-польской границе должны быть частью критической инфраструктуры и не должны блокироваться.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", передает "Европейская правда".

Боднара попросили прокомментировать протесты перевозчиков и фермеров, которые в течение последнего года продолжаются на польско-украинской границе.

Ему напомнили о том, что недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что следует проанализировать масштабы этих протестов и оправданы ли судебные решения, которые позволяют протесты на дорогах у границы, хотя премьер-министр Дональд Туск заявил, что пограничные переходы и подъездные пути к ним должны быть защищены как объекты критической инфраструктуры.

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Боднар заявил, что ключевым в этом вопросе является формулировка "критическая инфраструктура".

"Я считаю, что подъездные пути к границе должны быть частью критической инфраструктуры и не должны блокироваться, потому что это просто вредит всем. А в демократической стране мы имеем целый ряд различных других механизмов протеста", – считает он.

Польский министр отметил, что в практике Европейского суда по правам человека есть известное дело "Кудревичюс и другие против Литвы", в котором суд отметил, что блокирование дорог не подлежит защите как форма допустимого протеста.

"Не может быть такого, чтобы меньшинство использовало определенную ситуацию с инфраструктурной и технической точек зрения, чтобы усложнить жизнь большинства", – подчеркнул министр юстиции Польши.

Он отметил, что свободу собраний используют все, кто хочет мирно протестовать.

"Но должны стремиться к тому, чтобы дороги оставались доступными и проездными. Это касается как подъездных дорог к границе, так и дорог в центре городов", – отметил Боднар.

На уточняющий вопрос о том, можно ли ожидать, что не будет судебных решений о разрешении протестов на границе, Боднар отметил, что не имеет ожиданий от судов ни по одному делу.

"Безусловно, польское правительство будет решительно следить за действиями органов местного самоуправления в контексте их обязательств по организации локальных протестов. И каждый раз будет требовать защиты критической инфраструктуры", – подытожил польский министр.

Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за беспокойства относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами (Меркосур), но впоследствии приостановили протест. Во время своих протестов среди прочего они также упоминали о якобы чрезмерном наплыве продукции из Украины.

Предыдущая блокада фермеров, длившаяся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенне – Рава-Русская".