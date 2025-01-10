СМИ: Стармер посетит Украину, чтобы обсудить размещение миротворческих сил

В ближайшие недели премьер Великобритании Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией, и это будет его первый визит в Украину с тех пор, как он стал премьер-министром Великобритании.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского после встречи на базе "Рамштайн" в Германии, а также – на ознакомленного собеседника, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, Зеленский не сообщил, когда именно Стармер планирует посетить Украину, однако собеседник агентства, который знаком с этим вопросом отметил, что это должно произойти в ближайшие недели

"Эта инициатива была начата Эмманюэлем Макроном. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он посетит Украину и мы поговорим", – цитируют слова Зеленского журналисты.

Реклама:

Напомним, в конце 2024 года по инициативе Макрона активизировались разговоры о возможности потенциального размещения в Украине контингента европейских союзников как одного из предохранителей от нового нападения России.

Президент Владимир Зеленский признал, что на предрождественских встречах в Брюсселе действительно обсуждали такую идею, и что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января, Зеленский сказал, что считает развертывание иностранных контингентов в Украине одним из лучших инструментов принуждения России к миру.

В тот же день Макрон и Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров, а Украина была центральной темой их разговора.