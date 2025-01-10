Експрем’єру Болгарії висунули звинувачення через справу про арешт його попередника

Колишньому прем’єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень через підписання наказу про затримання лідера партії ГЄРБ Бойко Борисова, піарниці партії, а також ексміністра фінансів Владислава Горанова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

У п’ятницю він прибув на допит у прокуратуру, де провів 45 хвилин. Біля будівлі прокуратури зібрались прихильники політсили "Ми продовжуємо зміни", співлідером якої є Петков.

Петкова звинувачують у тому, що він порушив свої службові обов'язки і віддав наказ про арешт вказаних осіб, не маючи на це права.

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Крім того, за версією слідства, він примусив правоохоронців проводити слідчі дії "у темну пору доби і без дозволу суду".

За словами прокурора Ангела Канева, Петков і його адвокат із цим не згодні, тому вони можуть подати апеляцію.

Канев запевнив, що розслідування наближається до завершення. Впродовж місяця ухвалять рішення щодо долі справи – чи передавати її до суду, чи припиняти, чи повертати на дорозслідування.

Сам Петков назвав обвинувачення на свою адресу "політичною атакою".

Йдеться про події 17 березня 2022 року. Тоді експрем’єр Болгарії Бойко Борисов, його піарниця Севдалана Арнаудова і ексміністр фінансів Владислав Горанов були затримані на 24 години.

Приводом для цього стала заява бізнесмена Василя Божкова про те, що ці троє шантажували його на десятки мільйонів, щоб його гральний бізнес працював без проблем.

Обвинувачення стверджує, що Петков скоїв посадовий злочин, оскільки, будучи прем'єр-міністром, наказав поліцейським відкрити справу і допитати Борисова як свідка.

Арешт Борисова був проведений в умовах невідкладності – єдиної можливості для поліції діяти без санкції прокурора.

Через 24 години лідера ГЄРБ звільнили, а прокуратура заявила, що у справі було багато порушень, оскільки її вели поліцейські, а не слідчі.

У підсумку розслідування було припинено, оскільки прокурори не знайшли достатніх доказів того, що бізнесмена шантажували.

Зазначимо, що в Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Усі вони не змогли призвести до формування постійного уряду.