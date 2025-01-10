Экс-премьеру Болгарии предъявили обвинения из-за дела об аресте его предшественника

Бывшему премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову предъявили обвинение в превышении служебных полномочий из-за подписания приказа о задержании лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, пиарщика партии, а также экс-министра финансов Владислава Горанова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

В пятницу он прибыл на допрос в прокуратуру, где провел 45 минут. У здания прокуратуры собрались сторонники политсилы "Мы продолжаем изменения", сопредседателем которой является Петков.

Петкова обвиняют в том, что он нарушил свои служебные обязанности и отдал приказ об аресте указанных лиц, не имея на это права.

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Кроме того, по версии следствия, он заставил правоохранителей проводить следственные действия "в темное время суток и без разрешения суда".

По словам прокурора Ангела Канева, Петков и его адвокат с этим не согласны, поэтому они могут подать апелляцию.

Канев заверил, что расследование близится к завершению. В течение месяца примут решение о судьбе дела – передавать ли его в суд, прекращать или возвращать на дорасследование.

Сам Петков назвал обвинения в свой адрес "политической атакой".

Речь идет о событиях 17 марта 2022 года. Тогда экс-премьер Болгарии Бойко Борисов, его пиарщица Севдалана Арнаудова и экс-министр финансов Владислав Горанов были задержаны на 24 часа.

Поводом для этого стало заявление бизнесмена Василия Божкова о том, что эти трое шантажировали его на десятки миллионов, чтобы его игорный бизнес работал без проблем.

Обвинение утверждает, что Петков совершил должностное преступление, поскольку, будучи премьер-министром, приказал полицейским открыть дело и допросить Борисова в качестве свидетеля.

Арест Борисова был произведен в условиях неотложности – единственной возможности для полиции действовать без санкции прокурора.

Через 24 часа лидера ГЕРБ освободили, а прокуратура заявила, что в деле было много нарушений, поскольку его вели полицейские, а не следователи.

В итоге расследование было прекращено, поскольку прокуроры не нашли достаточных доказательств того, что бизнесмена шантажировали.

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

Все они не смогли привести к формированию постоянного правительства.