Сибіга та Каллас обговорили зміцнення співпраці України з ЄС та міжнародні ініціативи

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас щодо координації зусиль у відносинах України та ЄС.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів у п’ятницю, 10 січня, Сибіга, він провів важливу розмову з Каллас щодо координації зусиль у відносинах України та ЄС, а також з міжнародного порядку денного.

"Ми також обговорили ініціативу Food from Ukraine та інші напрями співпраці для допомоги Сирії та її народу", – зазначив глава МЗС.

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Напередодні, 9 січня, Сибіга поспілкувався зі своїми французьким та австрійським колегами – Жаном-Ноелем Барро та Александером Шалленбергом.

Того ж дня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Раштайн", Каллас заявила, що Європейський Союз готовий взяти на себе провідну роль у допомозі України за відсутності підтримки з боку США.