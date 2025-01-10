Сибига и Каллас обсудили укрепление сотрудничества Украины с ЕС и международные инициативы

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас по координации усилий в отношениях Украины и ЕС.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал в пятницу, 10 января, Сибига, он провел важный разговор с Каллас по координации усилий в отношениях Украины и ЕС, а также по международной повестке дня.

"Мы также обсудили инициативу Food from Ukraine и другие направления сотрудничества для помощи Сирии и ее народу", – отметил глава МИД.

Реклама:

Накануне, 9 января, Сибига пообщался со своими французским и австрийским коллегами – Жаном-Ноэлем Барро и Александером Шалленбергом.

В тот же день, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Раштайн", Каллас заявила, что Европейский Союз готов взять на себя ведущую роль в помощи Украине при отсутствии поддержки со стороны США.