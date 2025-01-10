У Польщі – скандал через "загублені" на складі IKEA протитанкові міни

У Польщі почали слідство стосовно чотирьох офіцерів армії, яким інкримінують неналежний нагляд за зброєю після того, як десятки протитанкових мін помилково опинились на меблевому складі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Напередодні кілька польських ЗМІ повідомили, що влітку 2024 року під Щецином солдати не змогли розвантажити весь поїзд з військовою технікою, там залишилися протитанкові міни, які згодом були знайдені на складі компанії IKEA.

Відповідальним за інцидент назвали керівника Інспекції забезпечення Збройних сил Польщі генерал-майора Артура Кемпчинського, який приховував інцидент з мінами від керівництва.

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На тлі скандалу Міністерство оборони Польщі в четвер, 9 січня, заявило про звільнення Кемпчинського з посади, не назвавши причин.

У прокуратурі Польщі в пʼятницю повідомили РАР, що справа про зниклі міни перебувала під слідством відділу військових справ Щецінсько-Небушівської окружної прокуратури з серпня 2024 року.

"У цій справі звинувачення висунуто чотирьом людям – трьом солдатам з матеріального складу в Мостах (Західнопоморське воєводство) і одному солдату з матеріального складу в Гайнувці (Підляське воєводство). Звинувачення стосуються неналежного нагляду за військовим майном у вигляді мін", – сказали в прокуратурі.

Там додали, що у справі йдеться про 240 мін, що містилися у кількох ящиках, а пізніше вони були вилучені та перевезені в належне місце.

За інкримінованими звинуваченнями офіцерам загрожує загалом до п'яти років позбавлення волі, уточнює РАР.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що йому не подобається назва шведських гранатометів Carl Gustaf, які закуповують для армії країни.